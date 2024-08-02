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Волейбол, мужчины, Олимпиада-2024: расписание матчей 2 августа

Волейбол, мужчины, Олимпиада-2024: расписание матчей 2 августа
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Сегодня, 2 августа, в рамках Олимпийских игр — 2024 в Париже пройдут матчи 3-го тура мужского волейбольного турнира.

Олимпиада-2024. Волейбол, мужчины. Расписание матчей 2 августа (время — московское).

  • 10:00. Группа С. Аргентина — Германия.
  • 14:00. Группа B. Бразилия — Египет.
  • 18:00. Группа А. Франция — Словения.
  • 22:00. Группа С. Япония — США.

Всего в олимпийском мужском волейбольном турнире участвуют 12 команд, разделённых на три группы по четыре участника в каждой. В плей-офф (1/4 финала) выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также две лучшие сборные из трёх занявших в своих группах третьи места.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

Олимпиада-2024, волейбол: турнирная таблица (м)
Олимпиада-2024, волейбол: календарь (м)
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