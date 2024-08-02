Волейбол, мужчины, Олимпиада-2024: расписание матчей 2 августа

Сегодня, 2 августа, в рамках Олимпийских игр — 2024 в Париже пройдут матчи 3-го тура мужского волейбольного турнира.
Олимпиада-2024. Волейбол, мужчины. Расписание матчей 2 августа (время — московское).
- 10:00. Группа С. Аргентина — Германия.
- 14:00. Группа B. Бразилия — Египет.
- 18:00. Группа А. Франция — Словения.
- 22:00. Группа С. Япония — США.
Всего в олимпийском мужском волейбольном турнире участвуют 12 команд, разделённых на три группы по четыре участника в каждой. В плей-офф (1/4 финала) выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также две лучшие сборные из трёх занявших в своих группах третьи места.
Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.