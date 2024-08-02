Волейболист Конте объявил о завершении карьеры после вылета Аргентины с Олимпиады

Доигровщик сборной Аргентины Факундо Конте объявил о завершении карьеры сразу после окончания матча 3-го тура группового этапа мужской волейбольной Олимпиады-2024 между Аргентиной и Германией. Латиноамериканцы проиграли 0:3 и завершили выступления.

«Вероятно, это был последний матч в моей карьере. Я хотел сыграть его с флагом Аргентины на груди и во время Олимпиады. Я очень рад, что у меня получилось это сделать. Моя семья здесь, на трибунах – нет ничего лучше, чем обнять их после своего последнего матча.

В Париже мы показали не тот результат, которого я бы хотел. Но я горжусь тем, что играл за свою страну и играл долго. Я отдал волейболу 21 год жизни. Он дал мне всё, что у меня есть. Теперь настало начать новый период в жизни. Пока что я даже не могу представить свою жизнь без волейбола, мне очень тяжело. Но я ухожу и знаю, я каждый день отдавался на площадке на 100%. Горжусь этим», – заявил Конте в интервью официальному сайту турнира.

Конте 34 года, свой последний клубный сезон он провёл на родине, выступая за клуб «Сьюдад». За свою карьеру он поиграл также в Италии, Польше, Катаре, Китае, а сезон-2012/2013 провёл в краснодарском «Динамо». Факундо — бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио.