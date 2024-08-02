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Бразилия —Египет— результат матча 2 августа 2024 года, счёт 3:0, волейбол, мужчины, Олимпиада 2024 в Париже

Волейболисты сборной Бразилии вышли в плей-офф Олимпиады с третьего места в группе
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2 августа на Олимпийских играх — 2024 в Париже проходят матчи 3-го тура мужского волейбольного турнира. В группе B состоялась игра между национальными командами Египта и Бразилии. Южноамериканцы одержали уверенную победу со счётом 3:0 ( (25:11, 25:13, 25:16).

Олимпийские игры (м) . Группа B. 3-й тур
02 августа 2024, пятница. 14:00 МСК
Бразилия
Окончен
3 : 0
Египет
Бразилия: Резенде, Бергман, Фернандес, Леал Идальго, Сантос, Крелинг, Сааткамп, Осс, Лукарелли, Соуза, Гуалберто, Соуза
Египет: Абдельрахман, Эльхаддад, Хассан, Эйсса, Асран, Масуд, Абдалла, Али, Сеуди, Абдельмуати, Хайкал, Исса

Это первая победа бразильцев на Олимпиаде, после которой они заняли третье место в таблице группы B. Это позволило им выйти в плей-офф как одной из двух лучших команд, занявших третьи места в своих группах. Сборная Египта, проигравшая во всех матчах группового этапа, покидает турнир.

Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля, завершатся 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. На соревнованиях принимают участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов.

Олимпиада-2024, волейбол: турнирная таблица (м)
Олимпиада-2024, волейбол: календарь (м)
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