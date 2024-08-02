Волейболисты сборной Бразилии вышли в плей-офф Олимпиады с третьего места в группе

2 августа на Олимпийских играх — 2024 в Париже проходят матчи 3-го тура мужского волейбольного турнира. В группе B состоялась игра между национальными командами Египта и Бразилии. Южноамериканцы одержали уверенную победу со счётом 3:0 ( (25:11, 25:13, 25:16).

Это первая победа бразильцев на Олимпиаде, после которой они заняли третье место в таблице группы B. Это позволило им выйти в плей-офф как одной из двух лучших команд, занявших третьи места в своих группах. Сборная Египта, проигравшая во всех матчах группового этапа, покидает турнир.

Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля, завершатся 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. На соревнованиях принимают участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов.