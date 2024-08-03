Волейбол, Олимпиада-2024: результаты матчей среди мужчин 2 августа

2 августа состоялся очередной игровой день мужского волейбольного турнира на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.
Волейбол. Олимпиада-2024, Париж. Мужчины.
Группа A. 3-й тур:
- Фрацния – Словения – 2:3 (20:25, 22:25 27:25, 25:22, 11:15).
Группа B. 3-й тур:
- Бразилия – Египет – 3:0 (25:11, 25:13, 25:16).
Группа С. 3-й тур:
- Япония – США – 1:3 (16:25, 18:25, 25:18, 19:25).
- Аргентина – Германия – 0:3 (13:25, 21:25, 21:25).
Таким образом, в 1/4 финала пробились Словения, Италия, Польша, Франция, США, Германия, Бразилия и Япония. Завершат борьбу после предварительного этапа Аргентина, Сербия, Канада и Египет.
Всего в олимпийском мужском волейбольном турнире участвуют 12 команд, разделённых на три группы по четыре участника в каждой. В плей-офф (1/4 финала) выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также две лучшие сборные из трёх занявших в своих группах третьи места.
Стоит отметить, что на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) у мужчин победу одержала именно сборная Франции, серебро завоевала команда России (ОКР), бронзу — Аргентина.
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