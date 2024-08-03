Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Волейбол, Олимпиада-2024: результаты матчей среди мужчин 2 августа

Волейбол, Олимпиада-2024: результаты матчей среди мужчин 2 августа
Аудио-версия:
Комментарии

2 августа состоялся очередной игровой день мужского волейбольного турнира на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.

Волейбол. Олимпиада-2024, Париж. Мужчины.

Группа A. 3-й тур:

  • Фрацния – Словения – 2:3 (20:25, 22:25 27:25, 25:22, 11:15).

Группа B. 3-й тур:

  • Бразилия – Египет – 3:0 (25:11, 25:13, 25:16).

Группа С. 3-й тур:

  • Япония – США – 1:3 (16:25, 18:25, 25:18, 19:25).
  • Аргентина – Германия – 0:3 (13:25, 21:25, 21:25).

Таким образом, в 1/4 финала пробились Словения, Италия, Польша, Франция, США, Германия, Бразилия и Япония. Завершат борьбу после предварительного этапа Аргентина, Сербия, Канада и Египет.

Волейбол (м), Олимпиада-2024, календарь
Волейбол (м), Олимпиада-2024, турнирная таблица

Всего в олимпийском мужском волейбольном турнире участвуют 12 команд, разделённых на три группы по четыре участника в каждой. В плей-офф (1/4 финала) выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также две лучшие сборные из трёх занявших в своих группах третьи места.

Стоит отметить, что на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) у мужчин победу одержала именно сборная Франции, серебро завоевала команда России (ОКР), бронзу — Аргентина.

Олимпийские игры (м) . Группа A. 3-й тур
02 августа 2024, пятница. 18:00 МСК
Франция
Окончен
2 : 3
Словения
Франция: Шиненьезе, Гребенников, Патри, Тоньютти, Тийи, Нгапет, Бризар, Ле Гофф, Клевено, Луати, Фор, Карле
Словения: Штерн, Паенк, Козамерник, Винчич, Шталекар, Ковачич, Штерн, Ропрет, Урнаут, Чебуль, Можич, Муянович
Олимпийские игры (м) . Группа B. 3-й тур
02 августа 2024, пятница. 14:00 МСК
Бразилия
Окончен
3 : 0
Египет
Бразилия: Резенде, Бергман, Фернандес, Леал Идальго, Сантос, Крелинг, Сааткамп, Осс, Лукарелли, Соуза, Гуалберто, Соуза
Египет: Абдельрахман, Эльхаддад, Хассан, Эйсса, Асран, Масуд, Абдалла, Али, Сеуди, Абдельмуати, Хайкал, Исса
Олимпийские игры (м) . Группа C. 3-й тур
02 августа 2024, пятница. 22:00 МСК
Япония
Окончен
1 : 3
США
Япония: Нисида, Онодера, Фукацу, Мияура, Оцука, Ямаути, Секита, Такахаси, Такахаси, Исикава, Каи, Ямамото
США: Андерсон, Расселл, Джендрик II, Дефалко, Кристенсон, Холт, Ма'а, Ешке, Муагутутия, Аверилл, Смит, Шоджи
Олимпийские игры (м) . Группа C. 3-й тур
02 августа 2024, пятница. 10:00 МСК
Аргентина
Окончен
0 : 3
Германия
Аргентина: Санчес, Мартинес, Конте, Лосер, Данани, Лима, Де Чекко, Кукарцев, Висентин, Рамос, Палонски, Серба
Германия: Фромм, Райхерт, Тилле, Грозер, Ценгер, Кампа, Бреме, Шотт, Карлитцек, Крик, Бранд, Мазе
Материалы по теме
Определились все участники плей-офф мужского волейбольного турнира Олимпиады

Виды волейбола, о которых вы не знали:

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android