Пляжный волейбол, Олимпиада-2024: результаты матчей 2 августа

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В пятницу, 2 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже продолжился групповой этап турнира по пляжному волейболу среди мужчин и женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей игрового дня.

Мужчины:

Группа Е. Бразилия — Чехия — 2:0.

Группа В. Норвегия — Нидерланды (1) — 2:0.

Группа F. Нидерланды (2) — Франция (1) — 2:0.

Группа F. Испания — США — 2:0.

Группа Е. Канада — Австрия — 2:0.

Группа B. Чили — Италия (1) — 2:0.

Группа С. Польша — Франция (2) — 2:0.

Группа А. Италия (2) — Швеция — 2:0.

Женщины:

Группа С. США — Германия — 2:0.

Группа Е. Бразилия — Нидерланды — 2:1.

Группа С. Чехия — Франция — 2:1.

Группа Е. Япония — Литва — 2:0.

Группа B. США (2) — Китай — 2:1.

Группа А. Бразилия — Италия — 2:0.

Группа B. Австралия — Канада — 2:0.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

Скандалы вокруг Олимпиады-2024: