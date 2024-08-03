Волейбол, женщины, Олимпиада-2024: расписание матчей 3 августа

3 августа на Олимпийских играх — 2024 в Париже продолжится женский волейбольный турнир. В этот день пройдёт часть матчей заключительного 3-го тура группового этапа в двух группах из трёх.

Олимпиада-2024. Волейбол, женщины.

Расписание матчей 3 августа, время московское

Группа C, 10:00 — Нидерланды — Доминиканская Республика

Группа B, 14:00 — Япония — Кения

Перед последними матчами группового этапа на олимпийском женском волейбольном турнире известны четыре четвертьфиналиста из восьми — это сборные Бразилии и Польши в группе B, а также национальные команды Италии и Турции в группе C. Оба матча 3 августа в очных встречах претендентов определят участников, занявших в своих группах третьи места. По регламенту путёвку в 1/4 финала получат две сборные из трёх, ставших третьими в своих квартетах.