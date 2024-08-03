Польша — Италия, волейбол, мужчины, ОИ-2024: во сколько начало матча, где смотреть

3 августа на Олимпийских играх — 2024 в Париже продолжится мужской волейбольный турнир. В рамках группового этапа пройдут заключительные матчи 3-го тура соревнований в двух группах из трёх.

В группе B состоится игра между национальными командами Польши и Италии, её начало запланировано на 18:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Итальянцы и поляки обеспечили себе финиш на одной из двух первых строчек квартета и путёвки в четвертьфинал олимпийского турнира, в очной встрече эти команды разыграют первое место в группе B. Ранее Италия победила Бразилию (3:1) и Египет (3:0), набрав шесть очков, Польша за счёт побед 3:0 над Египтом и 3:2 над Бразилией заработала пять очков.