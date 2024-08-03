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Польша — Италия, волейбол, мужчины, Олимпиада-2024: во сколько начало матча, где смотреть

Польша — Италия, волейбол, мужчины, ОИ-2024: во сколько начало матча, где смотреть
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3 августа на Олимпийских играх — 2024 в Париже продолжится мужской волейбольный турнир. В рамках группового этапа пройдут заключительные матчи 3-го тура соревнований в двух группах из трёх.

В группе B состоится игра между национальными командами Польши и Италии, её начало запланировано на 18:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Олимпийские игры (м) . Группа B. 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 18:00 МСК
Польша
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Итальянцы и поляки обеспечили себе финиш на одной из двух первых строчек квартета и путёвки в четвертьфинал олимпийского турнира, в очной встрече эти команды разыграют первое место в группе B. Ранее Италия победила Бразилию (3:1) и Египет (3:0), набрав шесть очков, Польша за счёт побед 3:0 над Египтом и 3:2 над Бразилией заработала пять очков.

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Волейбол (м), Олимпиада-2024, турнирная таблица
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