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Нидерланды — Доминиканская Республика, волейбол, женщины, Олимпиада-2024: во сколько начало матча, где смотреть

Нидерланды — Доминикана, волейбол, женщины, ОИ-2024: во сколько начало матча, где смотреть
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3 августа на Олимпийских играх — 2024 в Париже продолжится женский волейбольный турнир. В этот день пройдёт часть матчей заключительного 3-го тура группового этапа в двух группах из трёх.

В группе C состоится игра между национальными командами Нидерландов и Доминиканской Республики, её начало запланировано на 10:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Олимпийские игры (ж) . Группа C. 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 10:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Доминиканская Республика
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Обе команды ранее потерпели на турнире по два поражения: Нидерланды уступили 2:3 Турции и 0:3 Италии, набрав одно очко, Доминикана проиграла со счётом 1:3 и итальянкам, и турчанкам, не набрав в турнирной таблице ни одного очка. Очная встреча между этими сборными определит обладателя третьего места, у которого есть шанс пробиться в плей-офф — для этого нужно занять первое или второе место в сравнении сборных с третьих мест из всех трёх групп.

Волейбол (ж), Олимпиада-2024, календарь
Волейбол (ж), Олимпиада-2024, турнирная таблица
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