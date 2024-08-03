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Канада — Сербия, волейбол, мужчины, Олимпиада-2024: во сколько начало матча, где смотреть

Канада — Сербия, волейбол, мужчины, ОИ-2024: во сколько начало матча, где смотреть
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3 августа на Олимпийских играх — 2024 в Париже продолжится мужской волейбольный турнир. В рамках группового этапа пройдут заключительные матчи 3-го тура соревнований в двух группах из трёх.

В группе A состоится игра между национальными командами Канады и Сербии, её начало запланировано на 22:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Олимпийские игры (м) . Группа A. 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 22:00 МСК
Канада
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Перед заключительным матчем в группе A Сербия занимает третье место с одним набранным очком (поражения 2:3 от Франции и 0:3 от Словении), Канада замыкает таблицу квартета, не набрав ни одного очка (поражения 1:3 от Словении и 0:3 от Франции). При этом канадцы уже утратили шансы на выход в 1/4 финала даже в случае попадания на третье место, в то время как сербы при успехе могут потеснить по дополнительным показателям ставшую третьей в группе C сборную Японии.

Волейбол (м), Олимпиада-2024, календарь
Волейбол (м), Олимпиада-2024, турнирная таблица
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