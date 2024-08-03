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Япония — Кения, волейбол, женщины, Олимпиада-2024: во сколько начало матча, где смотреть

Япония — Кения, волейбол, женщины, ОИ-2024: во сколько начало матча, где смотреть
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3 августа на Олимпийских играх — 2024 в Париже продолжится женский волейбольный турнир. В этот день пройдёт часть матчей заключительного 3-го тура группового этапа в двух группах из трёх.

В группе B состоится игра между национальными командами Японии и Кении, её начало запланировано на 14:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Олимпийские игры (ж) . Группа B. 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 14:00 МСК
Япония
Не начался
Кения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборные Японии и Кении разыграют между собой в очной встрече третье место в группе и шанс побороться за выход в 1/4 финала Олимпиады-2024 в сравнении с командами, занявшими третьи места в других группах (путёвки в плей-офф получат две сборные из трёх, ставших третьими). Ранее Япония уступила Польше 1:3 и Бразилии 0:3, Кения — в трёх партиях и Бразилии, и Польше.

Волейбол (ж), Олимпиада-2024, календарь
Волейбол (ж), Олимпиада-2024, турнирная таблица
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