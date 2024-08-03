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Волейбол, мужчины, Олимпиада-2024: расписание матчей 3 августа

Волейбол, мужчины, Олимпиада-2024: расписание матчей 3 августа
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Сегодня, 3 августа, на Олимпийских играх — 2024 в Париже состоятся заключительные матчи группового этапа мужского волейбольного турнира.

Олимпиада-2024. Волейбол, мужчины.
Расписание матчей 3 августа, время московское.

  • 18:00. Группа В: Польша — Италия.
  • 22:00.  Группа C: Канада — Сербия.

В матче сборных Польши и Италии будет решаться судьба первого места в группе В. Во встрече канадцев и сербов не будет решаться ничего — обе команды покидают турнир.

Пары 1/4 финала станут известны сегодня, после завершения всех матчей.

Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля, завершатся 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. На соревнованиях принимают участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов.

Олимпиада-2024, волейбол: турнирная таблица (м)
Олимпиада-2024, волейбол: календарь (м)
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