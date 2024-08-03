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Волейболистки из Нидерландов проиграли Доминикане и потеряли шансы на выход в плей-офф ОИ

Сегодня, 3 августа, на Олимпийских играх — 2024 в Париже проходят матчи заключительного 3-го тура группового этапа женского волейбольного турнира.

В матче группы C сборная Доминиканской Республики победила Нидерланды со счётом 3:1 (22:25, 25:21, 25:17, 28:26).

Благодаря этой победе доминиканки завоевали путёвку в плей-офф Олимпиады. Они набрали три очка, которые гарантируют им место в четвертьфинале Игр в Париже. Нидерландские волейболистки, потерпев третье поражение на турнире, покидают соревнования.

В последнем матче квартета С встретятся команды Италии и Турции, которые определят победителя группы.

Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля, завершатся 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. На соревнованиях принимают участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов.