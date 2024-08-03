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Нидерланды —Доминиканская Республика — результат матча 3 августа 2024 года, счёт 1:3, волейбол, женщины, Олимпиада 2024 в Париже

Волейболистки из Нидерландов проиграли Доминикане и потеряли шансы на выход в плей-офф ОИ
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Сегодня, 3 августа, на Олимпийских играх — 2024 в Париже проходят матчи заключительного 3-го тура группового этапа женского волейбольного турнира.

В матче группы C сборная Доминиканской Республики победила Нидерланды со счётом 3:1 (22:25, 25:21, 25:17, 28:26).

Олимпийские игры (ж) . Группа C. 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 10:00 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 3
Доминиканская Республика
Нидерланды: Плак, Кноллема, Лохёйс, ван Ален, Бёйс, Бонгартс, Байенс, Яспер, Далдероп, Тиммерман, Ресинк, Дамбринк
Доминиканская Республика: Ариас, Кастильо, Родригес, Марте, Тапия, Гонсалес, Гильен, Пенья, Де Ла Крус, Мартинес, Мартинес, Гонсалес

Благодаря этой победе доминиканки завоевали путёвку в плей-офф Олимпиады. Они набрали три очка, которые гарантируют им место в четвертьфинале Игр в Париже. Нидерландские волейболистки, потерпев третье поражение на турнире, покидают соревнования.

В последнем матче квартета С встретятся команды Италии и Турции, которые определят победителя группы.

Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля, завершатся 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. На соревнованиях принимают участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов.

Олимпиада-2024, волейбол: турнирная таблица(ж)
Олимпиада-2024, волейбол: календарь (ж)
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