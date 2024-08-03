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Константин Брянский: на Кубке Первого канала интересно собрать нестандартную команду

Константин Брянский: на Кубке Первого канала интересно собрать нестандартную команду
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Главный тренер мужской сборной России по волейболу Константин Брянский поделился ожиданиями от Кубка Первого канала, который пройдёт в Москве 17-18 августа.

«Драфт – мероприятие особенное и неожиданное. Думаю, мы с Владимиром Романовичем Алекно сумеем друг друга удивить. Хитрость? Возможно. Азарт? 100%. Мне лично было бы интересно собрать самый нестандартный формат команды», — заявил Брянский в интервью Всероссийской федерации волейбола.

Кубок Первого канала пройдёт в Москве 17-18 августа. 17 августа сыграют мужские команды, которыми будут руководить Владимир Алекно и Константин Брянский, а днём позже женские под управлением Николая Карпля и Зорана Терзича. Составы команд наставники выберут в формате драфта.

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