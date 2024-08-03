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Немецкий волейболист Бреме играет на Олимпиаде с параличом половины лица

Немецкий волейболист Бреме играет на Олимпиаде с параличом половины лица
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Центральный блокирующий сборной Германии Антон Бреме признался, что выступает на Олимпиаде-2024 в Париже (Франция) с парализованными мышцами лица.

«Какие сложности в этой ситуации? У меня сильно слезятся глаза и есть проблемы со слухом. Многие звуки теперь звучат минимум в два раза громче, чем до всех этих проблем. Сейчас ситуация уже намного лучше, проблема решена на 80%, однако мне по-прежнему тяжело выступать перед людьми, давать вам интервью. Во время матчей, конечно, стараюсь сохранять осторожность», – приводит слова Бреме RND.

Бреме — основной блокирующий сборной Германии. Команда Михала Винярского вышла в четвертьфинал Олимпиады, одержав две победы в трёх матчах и уступив только сборной США. Соперник Германии определится сегодня после матча Италия — Польша.

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