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Япония — Кения — результат матча 3 августа 2024 года, счёт 3:0, волейбол, женщины, Олимпиада 2024 в Париже

Японские волейболистки обыграли Кению в 3-м туре группового этапа Олимпиады
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Сегодня, 3 августа, на Олимпийских играх — 2024 в Париже проходят матчи заключительного 3-го тура группового этапа женского волейбольного турнира.

В группе B сборная Японии обыграла Кению в трёх сетах — 3:0 (25:17, 25:22, 25:12).

Олимпийские игры (ж) . Группа B. 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 14:00 МСК
Япония
Окончен
3 : 0
Кения

Японские волейболистки одержали первую победу на турнире и заняли третье место в группе. Кенийки проиграли все матчи предварительного этапа и расположились на последней строчке. Обе сборные покидают олимпийские соревнования в Париже.

В последнем матче квартета В встретятся команды Бразилии и Польши, которые определят победителя группы.

Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля, завершатся 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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