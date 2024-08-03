Японские волейболистки обыграли Кению в 3-м туре группового этапа Олимпиады

Сегодня, 3 августа, на Олимпийских играх — 2024 в Париже проходят матчи заключительного 3-го тура группового этапа женского волейбольного турнира.

В группе B сборная Японии обыграла Кению в трёх сетах — 3:0 (25:17, 25:22, 25:12).

Японские волейболистки одержали первую победу на турнире и заняли третье место в группе. Кенийки проиграли все матчи предварительного этапа и расположились на последней строчке. Обе сборные покидают олимпийские соревнования в Париже.

В последнем матче квартета В встретятся команды Бразилии и Польши, которые определят победителя группы.

Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля, завершатся 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.