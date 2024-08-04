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Волейбол, женщины, Олимпиада-2024: расписание матчей 4 августа

Волейбол, женщины, Олимпиада-2024: расписание матчей 4 августа
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4 августа на Олимпийских играх — 2024 в Париже продолжится женский волейбольный турнир. В этот день пройдут оставшиеся матчи заключительного 3-го тура группового этапа во всех трёх группах.

Олимпиада-2024. Волейбол, женщины.
Расписание матчей 4 августа, время московское

Группа C, 10:00 — Италия — Турция

Группа A, 14:00 — Франция — США

Группа A, 18:00 — Китай — Сербия

Группа B, 22:00 — Бразилия — Польша

Одержали по две победы в двух матчах и имеют шансы завершить групповой этап без поражений национальные команды Китая, Бразилии, Польши, Италии и Турции. С тремя поражениями в группах завершили выступление на Олимпиаде-2024 сборные Нидерландов и Кении, которые утратили все шансы на продолжение борьбы в плей-офф.

Волейбол (ж), Олимпиада-2024, календарь
Волейбол (ж), Олимпиада-2024, турнирная таблица
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