Италия — Турция, волейбол, женщины, Олимпиада-2024: во сколько начало матча, где смотреть

4 августа на Олимпийских играх — 2024 в Париже продолжится женский волейбольный турнир. В рамках группового этапа пройдут матчи 3-го тура соревнований.

В группе C состоится игра между национальными командами Италии и Турции, её начало запланировано на 10:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Итальянки лидируют в группе C с шестью очками благодаря победам над Доминиканской Республикой (3:1) и Нидерландами (3:0), набравшая пять очков Турция (3:2 с Нидерландами и 3:1 с Доминиканой) занимает второе место. Обе команды гарантировали себе выход в плей-офф Олимпиады-2024 и в очной встрече разыграют между собой первое место в квартете по итогам группового этапа.