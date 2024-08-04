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Италия — Турция, волейбол, женщины, Олимпиада-2024: во сколько начало матча, где смотреть

Италия — Турция, волейбол, женщины, Олимпиада-2024: во сколько начало матча, где смотреть
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4 августа на Олимпийских играх — 2024 в Париже продолжится женский волейбольный турнир. В рамках группового этапа пройдут матчи 3-го тура соревнований.

В группе C состоится игра между национальными командами Италии и Турции, её начало запланировано на 10:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Олимпийские игры (ж) . Группа C. 3-й тур
04 августа 2024, воскресенье. 10:00 МСК
Италия
Не начался
Турция
Италия: Лубьян, Дегради, Камби, Спирито, де Дженнаро, Орро, Бозетти, Данези, Силла, Эгону, Фар, Оморуйи, Антропова, Джованни
Турция: Орге Гюнер, Озбай, Варгас, Баладын, Дикен, Шеноглу, Джебеджиоглу, Шахин, Эрдем Дюндар, Гюнеш, Калач, Арыджи, Айдын, Каракурт
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Итальянки лидируют в группе C с шестью очками благодаря победам над Доминиканской Республикой (3:1) и Нидерландами (3:0), набравшая пять очков Турция (3:2 с Нидерландами и 3:1 с Доминиканой) занимает второе место. Обе команды гарантировали себе выход в плей-офф Олимпиады-2024 и в очной встрече разыграют между собой первое место в квартете по итогам группового этапа.

Волейбол (ж), Олимпиада-2024, календарь
Волейбол (ж), Олимпиада-2024, турнирная таблица
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