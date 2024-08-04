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Франция — США, волейбол, женщины, Олимпиада-2024: во сколько начало матча, где смотреть

Франция — США, волейбол, женщины, Олимпиада-2024: во сколько начало матча, где смотреть
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4 августа на Олимпийских играх — 2024 в Париже продолжится женский волейбольный турнир. В рамках группового этапа пройдут матчи 3-го тура соревнований.

В группе A состоится игра между национальными командами Франции и США, её начало запланировано на 14:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Олимпийские игры (ж) . Группа A. 3-й тур
04 августа 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Франция
Не начался
США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Француженки потерпели поражения от Сербии и Китая с одинаковым счётом 0:3 и с 0 очков замыкают турнирную таблицу квартета. Сборная США уступила 2:3 китаянкам и с таким же счётом выиграла у Сербии, что принесло ей три очка и текущее третье место. Франция ещё имеет возможность опередить США в группе и стать третьей, но даже в этом случае останется худшей из сборных с третьих мест во всех группах и не попадёт в плей-офф.

Волейбол (ж), Олимпиада-2024, календарь
Волейбол (ж), Олимпиада-2024, турнирная таблица
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