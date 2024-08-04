Китай — Сербия, волейбол, женщины, Олимпиада-2024: во сколько начало матча, где смотреть

4 августа на Олимпийских играх — 2024 в Париже продолжится женский волейбольный турнир. В рамках группового этапа пройдут матчи 3-го тура соревнований.

В группе A состоится игра между национальными командами Китая и Сербии, её начало запланировано на 18:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Китаянки занимают первое место в группе, набрав пять очков благодаря победам 3:2 над США и 3:0 над Францией. Сербия находится на втором месте с четырьмя очками благодаря победе 3:0 над Францией и из-за поражения 2:3 от США. Обе команды уже гарантировали себе выход в четвертьфинал Олимпиады-2024 — даже в случае возможного падения на третье место в своём квартете любой из сегодняшних соперников станет лучшим среди третьих мест во всех группах.