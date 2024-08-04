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Бразилия — Польша, волейбол, женщины, Олимпиада-2024: во сколько начало матча, где смотреть

Бразилия — Польша, волейбол, женщины, ОИ-2024: во сколько начало матча, где смотреть
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4 августа на Олимпийских играх — 2024 в Париже продолжится женский волейбольный турнир. В рамках группового этапа пройдут матчи 3-го тура соревнований.

В группе B состоится игра между национальными командами Бразилии и Польши, её начало запланировано на 22:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Олимпийские игры (ж) . Группа B. 3-й тур
04 августа 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Бразилия
Не начался
Польша
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Бразильянки с шестью очками занимают первое место в группе B благодаря двум победам со счётом 3:0 над командами Кении и Японии, сборная Польши с таким же количеством очков и побед находится на второй строчке из-за проигрыша одной партии японкам. Обе национальные команды уже гарантировали себе выход в 1/4 финала Олимпиады-2024 и разыграют в очной встрече первое и второе места в своём квартете.

Волейбол (ж), Олимпиада-2024, календарь
Волейбол (ж), Олимпиада-2024, турнирная таблица
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