Бразилия — Польша, волейбол, женщины, ОИ-2024: во сколько начало матча, где смотреть

4 августа на Олимпийских играх — 2024 в Париже продолжится женский волейбольный турнир. В рамках группового этапа пройдут матчи 3-го тура соревнований.

В группе B состоится игра между национальными командами Бразилии и Польши, её начало запланировано на 22:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Бразильянки с шестью очками занимают первое место в группе B благодаря двум победам со счётом 3:0 над командами Кении и Японии, сборная Польши с таким же количеством очков и побед находится на второй строчке из-за проигрыша одной партии японкам. Обе национальные команды уже гарантировали себе выход в 1/4 финала Олимпиады-2024 и разыграют в очной встрече первое и второе места в своём квартете.