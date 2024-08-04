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Италия — Турция — результат матча 4 августа 2024 года, счёт 3:0, волейбол, женщины, Олимпиада 2024 в Париже

Волейболистки сборной Италии обыграли Турцию в матче за первое место в группе С на ОИ
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Сегодня, 4 августа, на Олимпийских играх — 2024 в Париже проходят заключительные матчи группового этапа женского волейбольного турнира.

В последнем матче группы C сборная Италии обыграла национальную команду Турции со счётом 3:0 (25:14, 25:16, 25:21) и вышла в плей-офф с первого места. Турчанки разместились на второй строчке и также пробились в четвертьфинал Олимпиады.

Олимпийские игры (ж) . Группа C. 3-й тур
04 августа 2024, воскресенье. 10:00 МСК
Италия
Окончен
3 : 0
Турция
Италия: Лубьян, Дегради, Камби, Спирито, де Дженнаро, Орро, Бозетти, Данези, Силла, Эгону, Фар, Оморуйи, Антропова, Джованни
Турция: Орге Гюнер, Озбай, Варгас, Баладын, Дикен, Шеноглу, Джебеджиоглу, Шахин, Эрдем Дюндар, Гюнеш, Калач, Арыджи, Айдын, Каракурт

Волейболистки из Доминиканской Республики вышли из группы в 1/4 финала по лучшим показателям среди команд, занявших третьи места. Сборная Нидерландов покидает олимпийские соревнования.

Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля, завершатся 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

Олимпиада-2024, волейбол: турнирная таблица
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