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США — Франция — результат матча 4 августа 2024 года, счёт 3:0, волейбол, женщины, Олимпиада 2024 в Париже

Волейболистки сборной Франции потеряли шансы на выход в плей-офф домашней Олимпиады
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Сегодня, 4 августа, на Олимпийских играх — 2024 в Париже проходят заключительные матчи группового этапа женского волейбольного турнира.

В матче группы А сборная США обыграла национальную команду Франции со счётом 3:0 (29:27, 29:27, 25:20) и вышла на первое место. Француженки проиграли все игры на домашнем турнире и закончили выступления на Играх.

Олимпийские игры (ж) . Группа A. 3-й тур
04 августа 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 3
США

Сегодня в 18:00 по московскому времени в последней встрече группы между сборными Китая и Сербии определится победитель квартета A. Команды США, Сербии и Китая гарантировали выход в четвертьфинал Олимпийских игр — 2024.

Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля, завершатся 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

Олимпиада-2024, волейбол: турнирная таблица (ж)
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