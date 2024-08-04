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Волейболистки сборной Франции потеряли шансы на выход в плей-офф домашней Олимпиады

Сегодня, 4 августа, на Олимпийских играх — 2024 в Париже проходят заключительные матчи группового этапа женского волейбольного турнира.

В матче группы А сборная США обыграла национальную команду Франции со счётом 3:0 (29:27, 29:27, 25:20) и вышла на первое место. Француженки проиграли все игры на домашнем турнире и закончили выступления на Играх.

Сегодня в 18:00 по московскому времени в последней встрече группы между сборными Китая и Сербии определится победитель квартета A. Команды США, Сербии и Китая гарантировали выход в четвертьфинал Олимпийских игр — 2024.

Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля, завершатся 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.