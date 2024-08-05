Волейбол, Олимпиада-2024: результаты матчей среди женщин 4 августа

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В воскресенье, 4 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже продолжился групповой этап турнира по пляжному волейболу среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей игрового дня.

Женщины:

Группа С. Италия – Турция — 3:0;

Группа А. Франция – США — 0:3;

Группа А. Китай – Сербия — 3:1;

Группа В. Бразилия – Польша — 3:0.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего разыгрываются 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

Напомним, волейболистки сборной США завоевали золото на Олимпиаде-2020 в Токио. В финале олимпийского турнира женская сборная США нанесла поражение Бразилии и выиграла золото Игр-2020. Матч завершился со счётом 3:0 в пользу американок.

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