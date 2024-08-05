Пляжный волейбол, Олимпиада-2024: результаты матчей 4 августа

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В воскресенье, 4 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже продолжился групповой этап турнира по пляжному волейболу среди мужчин и женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей игрового дня.

Женщины:

Китай – Швейцария 0:2;

Бразилия — Австралия — 0:2;

Испания — Швейцария — 0:2;

США — Италия — 2:1.

Мужчины:

Германия — Бразилия — 2:0;

Чехия — Нидерланды — 0:2;

Швеция — Куба — 2:1;

Бразилия — Нидерланды — 2:0.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего разыгрываются 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

На Олимпиаде-2020 в Токио среди мужчин в пляжном волейболе победу одержали спортсмены из Норвегии. Среди женщин же выиграли волейболистки из США.

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