Пляжный волейбол, Олимпиада-2024: результаты матчей 4 августа

В воскресенье, 4 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже продолжился групповой этап турнира по пляжному волейболу среди мужчин и женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей игрового дня.
Женщины:
Китай – Швейцария 0:2;
Бразилия — Австралия — 0:2;
Испания — Швейцария — 0:2;
США — Италия — 2:1.
Мужчины:
Германия — Бразилия — 2:0;
Чехия — Нидерланды — 0:2;
Швеция — Куба — 2:1;
Бразилия — Нидерланды — 2:0.
Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего разыгрываются 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.
На Олимпиаде-2020 в Токио среди мужчин в пляжном волейболе победу одержали спортсмены из Норвегии. Среди женщин же выиграли волейболистки из США.
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