Волейбол, женщины, Олимпиада-2024: расписание матчей 5 августа

5 августа на Олимпийских играх — 2024 в Париже продолжится мужской волейбольный турнир. В этот день пройдут четвертьфиналы соревнований.

Олимпиада-2024. Волейбол, мужчины.

Расписание матчей 5 августа, время московское

10:00 — Словения — Польша;

14:00 — Италия — Япония;

18:00 — Франция — Германия;

22:00 — США — Бразилия.

На групповом этапе лучшие результаты в своих группах показали Словения (8 очков, группа А), Италия (9 очков, группа В) и США (8 очков, группа С). Также, заняв второе место в квартетах, в плей-офф вышли Франция (6 очков, группа А), Польша (5 очков, группа В), Германия (6 очков, группа С).

Благодаря лучшему результату среди команд, расположившихся на третьих местах в своих группах, в четвертьфинал прошли Бразилия (4 очка, группа В) и Япония (4 очка, группа В).