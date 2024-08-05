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Словения — Польша, волейбол, мужчины, Олимпиада-2024: во сколько начало матча, где смотреть

Словения — Польша, волейбол, мужчины, ОИ-2024: во сколько начало матча, где смотреть
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5 августа на Олимпийских играх — 2024 в Париже продолжится мужской волейбольный турнир. В четвертьфинальном матче между собой сыграют сборная Словении и сборная Польши.

Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
05 августа 2024, понедельник. 10:00 МСК
Словения
Не начался
Польша
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Начало матча — в 10:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

На групповом этапе сборная Словении заняла первое место в квартете А с восемью очками. Поляки пробились в четвертьфинал со второго места (6 очков) в квартете В.

Мужской волейбольный турнир Олимпийских игр – 2024 в Париже проходит с 27 июля по 10 августа. На Олимпиаде-2020 в Токио чемпионами стали игроки сборной Италии, которые в финале обыграли сборную Словакии со счётом 3:2.

Волейбол (м), Олимпиада-2024, календарь
Волейбол (м), Олимпиада-2024, турнирная таблица
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