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Италия — Япония, волейбол, мужчины, Олимпиада-2024: во сколько начало матча, где смотреть

5 августа на Олимпийских играх — 2024 в Париже продолжится мужской волейбольный турнир. В четвертьфинальном матче сборная Италии сыграет со сборной Японии.

Начало матча — в 14:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

На групповом этапе сборная Италии заняла первое место в квартете В с девятью очками. Японцы пробились в четвертьфинал с третьего места в группе С, показав второй лучший результат среди третьих мест (4 очка).

Волейбольный турнир Олимпийских игр – 2024 в Париже проходит с 27 июля по 10 августа. На Олимпиаде-2020 в Токио чемпионами стали игроки сборной Италии, которые в финале обыграли сборную Словакии со счётом 3:2.