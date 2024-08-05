Франция — Германия, волейбол, мужчины, ОИ-2024: во сколько начало матча, где смотреть

5 августа на Олимпийских играх — 2024 в Париже продолжится мужской волейбольный турнир. В четвертьфинальном матче сборная Франции сыграет со сборной Германии.

Начало матча — в 18:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

На групповом этапе сборная Франции заняла второе место в квартете А с шестью очками. Немецкая команда также заняла второе место в группе С (6 очков).

Волейбольный турнир Олимпийских игр – 2024 в Париже проходит с 27 июля по 10 августа. На Олимпиаде-2020 в Токио чемпионами стали игроки сборной Италии, которые в финале обыграли сборную Словакии со счётом 3:2.