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США — Бразилия, волейбол, мужчины, Олимпиада-2024: во сколько начало матча, где смотреть

США — Бразилия, волейбол, мужчины, Олимпиада-2024: во сколько начало матча, где смотреть
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5 августа на Олимпийских играх — 2024 в Париже продолжится мужской волейбольный турнир. В четвертьфинальном матче сборная США сыграет со сборной Бразилии.

Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
05 августа 2024, понедельник. 22:00 МСК
США
Не начался
Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Начало матча — в 22:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

На групповом этапе сборная США заняла первое место в квартете С с восемью очками. Бразильцы пробились в четвертьфинал с третьего места в группе В, показав лучший результат среди третьих мест (4 очка).

Волейбольный турнир Олимпийских игр – 2024 в Париже проходит с 27 июля по 10 августа. На Олимпиаде-2020 в Токио чемпионами стали игроки сборной Италии, которые в финале обыграли сборную Словакии со счётом 3:2.

Волейбол (м), Олимпиада-2024, календарь
Волейбол (м), Олимпиада-2024, турнирная таблица
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