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Стали известны пары 1/4 финала женского волейбольного турнира Олимпиады

Стали известны пары 1/4 финала женского волейбольного турнира Олимпиады
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На женском олимпийском турнире в Париже определились все пары 1/4 финала. Они выглядят следующим образом:

Бразилия (1) — Доминиканская Республика (8);
Италия (2) — Сербия (7);
Китай (3) — Турция (6);
США (4) — Польша (5).

Завершили борьбу после группового этапа сборные Японии, Нидерландов, Франции и Кении. Все матчи 1/4 финала у женщин пройдут во вторник, 6 августа. Финал запланирован на заключительный день Олимпиады — 11 августа.

Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля, а завершатся 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов.

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