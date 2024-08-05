Мужская волейбольная сборная Польши вышла в полуфинал Олимпиады впервые с 1980 года

Мужская сборная Польши обыграла сборную Словении со счётом 3:1 и вышла в полуфинал олимпийского волейбольного турнира. Это первое попадание поляков в полуфинал с Олимпиады-1980 в Москве.

При этом на пяти последних Олимпиадах (2004, 2008, 2012, 2016, 2020) поляки проигрывали в четвертьфиналах, в стране эту стадию называли «проклятием».

В полуфинале сборная Польши сыграет с победителем матча между командами США и Бразилии. Эта игра начнётся в 22:00 мск. Кроме того, Италия сыграет с Японией, а Франция — с Германией.

Мужской волейбольный турнир Олимпийских игр – 2024 в Париже проходит с 27 июля по 10 августа. На Олимпиаде-2020 в Токио чемпионами стали игроки сборной Италии, которые в финале обыграли сборную Словакии со счётом 3:2.