Мужская волейбольная сборная Польши вышла в полуфинал Олимпиады впервые с 1980 года
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Мужская сборная Польши обыграла сборную Словении со счётом 3:1 и вышла в полуфинал олимпийского волейбольного турнира. Это первое попадание поляков в полуфинал с Олимпиады-1980 в Москве.
При этом на пяти последних Олимпиадах (2004, 2008, 2012, 2016, 2020) поляки проигрывали в четвертьфиналах, в стране эту стадию называли «проклятием».
Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
05 августа 2024, понедельник. 10:00 МСК
Словения
Окончен
1 : 3
Польша
Словения: Штерн, Паенк, Козамерник, Винчич, Шталекар, Ковачич, Штерн, Ропрет, Урнаут, Чебуль, Можич, Муянович
Польша: Качмарек, Курек, Леон, Сливка, Ломач, Кохановский, Семенюк, Заторски, Януш, Бенек, Форналь, Хубер
В полуфинале сборная Польши сыграет с победителем матча между командами США и Бразилии. Эта игра начнётся в 22:00 мск. Кроме того, Италия сыграет с Японией, а Франция — с Германией.
Мужской волейбольный турнир Олимпийских игр – 2024 в Париже проходит с 27 июля по 10 августа. На Олимпиаде-2020 в Токио чемпионами стали игроки сборной Италии, которые в финале обыграли сборную Словакии со счётом 3:2.
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