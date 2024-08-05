Стали известны победители седьмого этапа чемпионата России по пляжному волейболу

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Со 2 по 4 августа в городе Анива Сахалинской области прошёл седьмой этап чемпионата России по пляжному волейболу среди мужских и женских команд с общим призовым фондом 1 млн рублей.

Среди мужских команд победу одержал «Факел Ямал» (Александр Крамаренко и Фёдор Сабаев), серебро завоевал московский «Спортбич» (Герман Александров и Владислав Михалёв), бронзу – московская «Академия» (Пётр Бахнарь и Владислав Панченко).

Среди женских команд лучшей стала «Тулица» (Аделя Ахметова и Ольга Мотрич), серебряными призёрами стали игроки «Заречья-Одинцово» (Елена Федчук и Полина Цыганова), бронзовые медали ещё у одной команды «Заречья-Одинцово» (Анастасия Барсук и Дарья Павлова).

Следующий этап чемпионата России по пляжному волейболу пройдёт в Туле с 8 по 11 августа.