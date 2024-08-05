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Французские волейболисты вышли в полуфинал ОИ-2024, одержав волевую победу над немцами

Французские волейболисты вышли в полуфинал ОИ-2024, одержав волевую победу над немцами
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Мужская сборная Франции по волейболу пробилась в полуфинальный раунд Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция).

В четвертьфинальном поединке французские волейболисты одержали волевую победу над командой Германии со счётом 3:2 (18:25, 26:28, 25:20, 25:21, 15:13).

Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
05 августа 2024, понедельник. 18:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 2
Германия
Франция: Шиненьезе, Гребенников, Патри, Тоньютти, Тийи, Нгапет, Бризар, Ле Гофф, Клевено, Луати, Фор
Германия: Фромм, Райхерт, Тилле, Грозер, Ценгер, Кампа, Бреме, Шотт, Карлитцек, Крик, Бранд, Мазе

Волейбол. Олимпийские игры – 2024, Париж. Мужчин. Четвертьфинал:

Франция – Германия – 3:2 (18:25, 26:28, 25:20, 25:21, 15:13).

За выход в финал домашней Олимпиады французы сразятся с командой Италии, которая в своём четвертьфинале обыграла японцев.

Напомним, французские волейболисты выиграли Олимпиаду-2020 в Токио (Япония). Тогда в финале они в пяти партиях одолели команду России (ОКР). Сборная России не принимает участия в Олимпиаде-2024 из-за международного бана.

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