Американские волейболисты вышли в полуфинал Олимпиады-2024, обыграв сборную Бразилии

Мужская сборная США по волейболу вышла в полуфинальный раунд Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция).
В четвертьфинальном матче американские волейболисты одержали волевую победу над командой Бразилии со счётом 3:1 (26:24, 28:30, 25:19, 25:19).
Волейбол. Олимпийские игры — 2024, Париж. Мужчины. Четвертьфинальный раунд:
США – Бразилия – 3:1 (26:24, 28:30, 25:19, 25:19).
За выход в финал Олимпиады-2024 американцы сразятся со сборной Польши, которая в своём четвертьфинале обыграла Словению.
Напомним, Олимпиаду-2020 в Токио (Япония) выиграли французские волейболисты. Тогда в финале они в пяти партиях одолели команду России (ОКР). Бронза досталась Аргентине. Сборная России не принимает участия в Олимпиаде-2024 из-за международного бана.