Американские волейболисты вышли в полуфинал Олимпиады-2024, обыграв сборную Бразилии

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Мужская сборная США по волейболу вышла в полуфинальный раунд Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция).

В четвертьфинальном матче американские волейболисты одержали волевую победу над командой Бразилии со счётом 3:1 (26:24, 28:30, 25:19, 25:19).

Волейбол. Олимпийские игры — 2024, Париж. Мужчины. Четвертьфинальный раунд:

США – Бразилия – 3:1 (26:24, 28:30, 25:19, 25:19).

За выход в финал Олимпиады-2024 американцы сразятся со сборной Польши, которая в своём четвертьфинале обыграла Словению.

Напомним, Олимпиаду-2020 в Токио (Япония) выиграли французские волейболисты. Тогда в финале они в пяти партиях одолели команду России (ОКР). Бронза досталась Аргентине. Сборная России не принимает участия в Олимпиаде-2024 из-за международного бана.