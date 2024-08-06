Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Американские волейболисты вышли в полуфинал Олимпиады-2024, обыграв сборную Бразилии

Американские волейболисты вышли в полуфинал Олимпиады-2024, обыграв сборную Бразилии
Аудио-версия:
Комментарии

Мужская сборная США по волейболу вышла в полуфинальный раунд Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция).

В четвертьфинальном матче американские волейболисты одержали волевую победу над командой Бразилии со счётом 3:1 (26:24, 28:30, 25:19, 25:19).

Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
05 августа 2024, понедельник. 22:00 МСК
США
Окончен
3 : 1
Бразилия
США: Андерсон, Расселл, Джендрик II, Дефалко, Кристенсон, Холт, Ма'а, Ешке, Муагутутия, Аверилл, Смит, Шоджи
Бразилия: Резенде, Бергман, Фернандес, Леал Идальго, Сантос, Крелинг, Сааткамп, Осс, Лукарелли, Соуза, Гуалберто, Соуза

Волейбол. Олимпийские игры — 2024, Париж. Мужчины. Четвертьфинальный раунд:

США – Бразилия – 3:1 (26:24, 28:30, 25:19, 25:19).

За выход в финал Олимпиады-2024 американцы сразятся со сборной Польши, которая в своём четвертьфинале обыграла Словению.

Напомним, Олимпиаду-2020 в Токио (Япония) выиграли французские волейболисты. Тогда в финале они в пяти партиях одолели команду России (ОКР). Бронза досталась Аргентине. Сборная России не принимает участия в Олимпиаде-2024 из-за международного бана.

Материалы по теме
Паника Польши и злость Франции. Кто сыграет в 1/4 финала Олимпиады в мужском волейболе
Паника Польши и злость Франции. Кто сыграет в 1/4 финала Олимпиады в мужском волейболе
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android