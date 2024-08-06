Определились полуфинальные пары мужского волейбольного турнира Олимпиады-2024

Стали известны полуфинальные пары мужского волейбольного турнира на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция).

Волейбол. Олимпийские игры — 2024, Париж. Мужчины. Полуфинальные пары:

Италия – Франция.

США – Польша.

Волейбол. Олимпийские игры — 2024, Париж. Результаты четвертьфиналов:

Польша – Словения – 3:1 (25:20, 24:26, 25:19, 25:20).

Италия – Япония – 3:2 (20:25, 23:25, 27:25, 26:24, 17:15).

Франция – Германия – 3:2 (18:25, 26:28, 25:20, 25:21, 15:13).

США – Бразилия – 3:1 (26:24, 28:30, 25:19, 25:19).

Матчи за выход в финал олимпийского турнира пройдут завтра, 7 августа.

Напомним, Олимпиаду-2020 в Токио (Япония) выиграли французские волейболисты. Тогда в финале они в пяти партиях одолели команду России (ОКР). Бронза досталась Аргентине. Сборная России не принимает участия в Олимпиаде-2024 из-за международного бана.