Пляжный волейбол, Олимпиада-2024: результаты матчей 5 августа

В воскресенье, 5 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже стартовали матчи плей-офф турнира по пляжному волейболу среди мужчин и женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей игрового дня.
Женщины, 1/8 финала:
Германия — Латвия — 1:2;
Испания — Нидерланды — 2:1;
Канада — США — 2:0;
Бразилия — Япония — 2:0.
Мужчины, 1/8 финала:
Польша — Испания — 0:2;
США — Норвегия — 0:2;
США — Италия — 2:0;
Катар — Чили — 2:0.
Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего разыгрываются 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.
На Олимпиаде-2020 в Токио среди мужчин в пляжном волейболе победу одержали спортсмены из Норвегии. Среди женщин же выиграли волейболистки из США.