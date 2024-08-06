Пляжный волейбол, Олимпиада-2024: результаты матчей 5 августа

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В воскресенье, 5 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже стартовали матчи плей-офф турнира по пляжному волейболу среди мужчин и женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей игрового дня.

Женщины, 1/8 финала:

Германия — Латвия — 1:2;

Испания — Нидерланды — 2:1;

Канада — США — 2:0;

Бразилия — Япония — 2:0.

Мужчины, 1/8 финала:

Польша — Испания — 0:2;

США — Норвегия — 0:2;

США — Италия — 2:0;

Катар — Чили — 2:0.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего разыгрываются 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

На Олимпиаде-2020 в Токио среди мужчин в пляжном волейболе победу одержали спортсмены из Норвегии. Среди женщин же выиграли волейболистки из США.