Китай — Турция, волейбол, женщины, Олимпиада-2024: во сколько начало матча, где смотреть

6 августа на Олимпийских играх — 2024 в Париже продолжится женский волейбольный турнир. В четвертьфинальном матче сборная Китая сыграет со сборной Турции.

Начало матча — в 10:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

На групповом этапе сборная Китая заняла первое место в квартете А с восемью очками. Турция пробилась в четвертьфинал со второго места в группе С (5 очков).

Волейбольный турнир Олимпийских игр – 2024 в Париже проходит с 27 июля по 10 августа. На Олимпиаде-2020 в Токио чемпионками стали волейболистки сборной США, которые в финале обыграли Бразилию со счётом 3:0.