Волейбол, женщины, Олимпиада-2024: расписание матчей 6 августа

6 августа на Олимпийских играх — 2024 в Париже продолжится женский волейбольный турнир. В этот день пройдут четвертьфиналы соревнований.

Олимпиада-2024. Волейбол, женщины.

Расписание матчей 5 августа, время московское

10:00 — Китай — Турция;

14:00 — Бразилия — Доминиканская Республика;

18:00 — США — Польша;

22:00 — Италия — Сербия.

На групповом этапе лучшие результаты в своих группах показали Китай (8 очков, группа А), Бразилия (9 очков, группа В) и Италия (9 очков, группа С). Также, заняв второе место в квартетах, в плей-офф вышли США (6 очков, группа А), Польша (6 очков, группа В), Турция (5 очков, группа С).

Благодаря лучшему результату среди команд, расположившихся на третьих местах в своих группах, в четвертьфинал прошли Сербия (4 очка, группа В) и Доминиканская Республика (4 очка, группа В).