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Бразилия — Доминикана, волейбол, женщины, ОИ-2024: во сколько начало матча, где смотреть

6 августа на Олимпийских играх — 2024 в Париже продолжится женский волейбольный турнир. В четвертьфинальном матче сборная Бразилии сыграет со сборной Доминиканской Республики.

Начало матча — в 14:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

На групповом этапе сборная Бразилии заняла первое место в квартете В с девятью очками. Доминиканская Республика пробилась в четвертьфинал с третьего места в группе С, показав второй лучший результат среди третьих мест (3 очка).

Волейбольный турнир Олимпийских игр – 2024 в Париже проходит с 27 июля по 10 августа. На Олимпиаде-2020 в Токио чемпионками стали волейболистки сборной США, которые в финале обыграли Бразилию со счётом 3:0.