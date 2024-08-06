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США — Польша, волейбол, женщины, Олимпиада-2024: во сколько начало матча, где смотреть

США — Польша, волейбол, женщины, Олимпиада-2024: во сколько начало матча, где смотреть
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6 августа на Олимпийских играх — 2024 в Париже продолжится женский волейбольный турнир. В четвертьфинальном матче сборная США сыграет со сборной Польши.

Олимпийские игры (ж) . 1/4 финала
06 августа 2024, вторник. 18:00 МСК
США
Не начался
Польша
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Начало матча — в 18:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

На групповом этапе сборная США заняла второе место в квартете А с шестью очками. Польша расположилась на второй строчке группы В (6 очков).

Волейбольный турнир Олимпийских игр – 2024 в Париже проходит с 27 июля по 10 августа. На Олимпиаде-2020 в Токио чемпионками стали волейболистки сборной США, которые в финале обыграли Бразилию со счётом 3:0.

Волейбол (ж), Олимпиада-2024, календарь
Волейбол (ж), Олимпиада-2024, турнирная таблица
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