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Кэнтаро Такахаси завершил выступления за сборную Японии. Нисида возьмёт перерыв

Кэнтаро Такахаси завершил выступления за сборную Японии. Нисида возьмёт перерыв
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Центральный блокирующий сборной Японии Кэнтаро Такахаси объявил о завершении карьеры в национальной команде. 29-летний волейболист продолжит выступления за клуб, в новом сезоне он будет выступать за команду «Джей Ти Стинг» в местной лиге.

Кроме того, о намерении взять перерыв в выступлениях за сборную Японии заявил диагональный Юдзи Нисида.

«Последние семь лет я играю за сборную. И всегда старался, хотя у меня были проблемы со здоровьем. До следующей Олимпиады в Лос-Анджелесе целых четыре года, думаю, что в ближайшие несколько лет я возьму перерыв в выступлениях за сборную», — подчеркнул волейболист в интервью Volleyball World.

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Ранее о завершении карьеры объявила жена Нисиды Сарина, которая со сборной Японии не смогла пробиться дальше группового этапа. Мужская сборная Японии вылетела в 1/4 финала, проиграв Италии (2:3).

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