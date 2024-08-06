Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Тренер сборной Бразилии Резенде: мне нужно научиться иметь дело с новым поколением

Тренер сборной Бразилии Резенде: мне нужно научиться иметь дело с новым поколением
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер мужской волейбольной сборной Бернардо Резенде прокомментировал вылет своей команды в четвертьфинале Олимпиады-2024 от сборной США (1:3).

«Я несу ответственность за это поражение. Вероятно, я не узнал команду до конца, не знал, как помочь игрокам выдать свой максимум.

Уйду ли я в отставку? Даже если я не буду главным тренером, я буду рядом, можете быть уверены в этом. Это моя жизнь. Я не собираюсь отойти и бросать ребят, впереди новый олимпийский цикл. Нам не хватает баланса, стабильности, опыта. Достичь этого можно, только когда ты играешь с лучшими командами мира.

Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
05 августа 2024, понедельник. 22:00 МСК
США
Окончен
3 : 1
Бразилия
США: Андерсон, Расселл, Джендрик II, Дефалко, Кристенсон, Холт, Ма'а, Ешке, Муагутутия, Аверилл, Смит, Шоджи
Бразилия: Резенде, Бергман, Фернандес, Леал Идальго, Сантос, Крелинг, Сааткамп, Осс, Лукарелли, Соуза, Гуалберто, Соуза

Те же Адриано или Дарлан ещё совсем мальчики. Мне нужно научиться иметь дело с новым поколением. Дело не в криках на игроков. Я должен быть более эффективным. Я не знаю, лучший ли я вариант для нового поколения. Это очень важный вопрос. Но я хочу иметь возможность вернуться и помочь. Я не хочу оставить Бразилию на такой горькой ноте», — заявил Резенде в интервью официальному сайту турнира.

Материалы по теме
Безумные четвертьфиналы в волейболе! Франция и Италия отскочили, Польша сняла проклятие
Безумные четвертьфиналы в волейболе! Франция и Италия отскочили, Польша сняла проклятие
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android