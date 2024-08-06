Тренер сборной Бразилии Резенде: мне нужно научиться иметь дело с новым поколением

Главный тренер мужской волейбольной сборной Бернардо Резенде прокомментировал вылет своей команды в четвертьфинале Олимпиады-2024 от сборной США (1:3).

«Я несу ответственность за это поражение. Вероятно, я не узнал команду до конца, не знал, как помочь игрокам выдать свой максимум.

Уйду ли я в отставку? Даже если я не буду главным тренером, я буду рядом, можете быть уверены в этом. Это моя жизнь. Я не собираюсь отойти и бросать ребят, впереди новый олимпийский цикл. Нам не хватает баланса, стабильности, опыта. Достичь этого можно, только когда ты играешь с лучшими командами мира.

Те же Адриано или Дарлан ещё совсем мальчики. Мне нужно научиться иметь дело с новым поколением. Дело не в криках на игроков. Я должен быть более эффективным. Я не знаю, лучший ли я вариант для нового поколения. Это очень важный вопрос. Но я хочу иметь возможность вернуться и помочь. Я не хочу оставить Бразилию на такой горькой ноте», — заявил Резенде в интервью официальному сайту турнира.