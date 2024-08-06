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Вильфредо Леон: Казань — особенный для меня город и навсегда таким останется

Вильфредо Леон: Казань — особенный для меня город и навсегда таким останется
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Доигровщик итальянской «Перуджи» и сборной Польши Вильфредо Леон вспомнил о периоде своих выступлений за «Зенит-Казань».

«Казань особенный город для меня. И навсегда таким останется. Без «Зенита», без партнёров, без наших успехов у меня бы никакой карьеры не получилось. И, кроме того, это безумно красивый город. А какая там еда!

У меня в Казани много друзей. Язык тоже пока не забыл. Во-первых, есть сходство между русским и польским. Во-вторых, есть друзья: Валентин Кротов, Артём Вольвич, Максим Михайлов, Алексей Вербов — тренер теперь», — рассказал Леон в интервью изданию «Спорт-экспресс».

Леон выступал за «Зенит-Казань» с 2014 по 2018 год. За это время он четыре раза выиграл чемпионат России, четыре — Кубок России, три — Суперкубок России, четыре — Лигу чемпионов и один раз — клубный чемпионат мира.

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