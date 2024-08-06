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Американские волейболистки уверенно вышли в полуфинал Олимпиады-2024, обыграв Польшу

Американские волейболистки уверенно вышли в полуфинал Олимпиады-2024, обыграв Польшу
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Женская сборная США по волейболу уверенно вышла в полуфинальный раунд Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция).

В четвертьфинальном матче американские волейболистки со счётом 3:0 (25:22, 25:14, 25:20) обыграли команду Польши.

Олимпийские игры (ж) . 1/4 финала
06 августа 2024, вторник. 18:00 МСК
США
Окончен
3 : 0
Польша
США: Поултер, Скиннер, Вонг-Орантес, Карлини, Ларсон-Бурбах, Дрюс, Томпсон, Вашингтон, Реттке, Пламмер, Робинсон, Огбогу
Польша: Стензель, Алагерска, Корнелюк, Стысяк, Лукасик, Щигловска, Волош, Чирняньска, Смажек, Венерска, Меджик, Юрчик

За выход в финал Олимпиады-2024 команда США сразится со сборной Бразилии, ранее также в трёх партиях обыгравшей Доминиканскую Республику.

Волейбол. Олимпийские игры — 2024, Париж. Женщины. Четвертьфинальный раунд:

США — Польша — 3:0 (25:22, 25:14, 25:20).

Отметим, что американские волейболистки являются чемпионками Олимпиады-2020 в Токио (Япония). В решающем матче они в трёх партиях обыграли сборную Бразилии. Бронзовыми призёрами тогда стали спортсменки из Сербии.

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