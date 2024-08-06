Итальянские волейболистки стали последними полуфиналистками Олимпиады-2024
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Женская сборная Италии по волейболу уверенно вышла в полуфинальный раунд Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция).
Олимпийские игры (ж) . 1/4 финала
06 августа 2024, вторник. 22:00 МСК
Италия
Окончен
3 : 0
Сербия
Италия: Лубьян, Камби, де Дженнаро, Орро, Бозетти, Данези, Силла, Эгону, Фар, Оморуйи, Антропова, Джованни
Сербия: Буша, Лазович, Дрча, Попович, Узелац, Огненович, Алексич, Стеванович, Попович, Бошкович, Миленкович, Лозо
В четвертьфинальном матче итальянские волейболистки со счётом 3:0 (26:24, 25:20, 25:20) обыграли команду Сербии.
За выход в финал Олимпиады-2024 команда Италии сразится со сборной Турции, которая в своём четвертьфинале одолела волейболисток из Китая (3:2 (23:25, 25:21, 26:24, 21:25, 15:12)).
Волейбол. Олимпийские игры — 2024, Париж. Женщины. Четвертьфинальный раунд:
Италия – Сербия — 3:0 (26:24, 25:20, 25:20).
Отметим, что американские волейболистки являются чемпионками Олимпиады-2020 в Токио (Япония). В решающем матче они в трёх партиях обыграли сборную Бразилии. Бронзовыми призёрами тогда стали спортсменки из Сербии.
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