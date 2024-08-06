Итальянские волейболистки стали последними полуфиналистками Олимпиады-2024

Женская сборная Италии по волейболу уверенно вышла в полуфинальный раунд Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция).

В четвертьфинальном матче итальянские волейболистки со счётом 3:0 (26:24, 25:20, 25:20) обыграли команду Сербии.

За выход в финал Олимпиады-2024 команда Италии сразится со сборной Турции, которая в своём четвертьфинале одолела волейболисток из Китая (3:2 (23:25, 25:21, 26:24, 21:25, 15:12)).

Волейбол. Олимпийские игры — 2024, Париж. Женщины. Четвертьфинальный раунд:

Италия – Сербия — 3:0 (26:24, 25:20, 25:20).

Отметим, что американские волейболистки являются чемпионками Олимпиады-2020 в Токио (Япония). В решающем матче они в трёх партиях обыграли сборную Бразилии. Бронзовыми призёрами тогда стали спортсменки из Сербии.