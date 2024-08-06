Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Итальянские волейболистки стали последними полуфиналистками Олимпиады-2024

Итальянские волейболистки стали последними полуфиналистками Олимпиады-2024
Комментарии

Женская сборная Италии по волейболу уверенно вышла в полуфинальный раунд Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция).

Олимпийские игры (ж) . 1/4 финала
06 августа 2024, вторник. 22:00 МСК
Италия
Окончен
3 : 0
Сербия
Италия: Лубьян, Камби, де Дженнаро, Орро, Бозетти, Данези, Силла, Эгону, Фар, Оморуйи, Антропова, Джованни
Сербия: Буша, Лазович, Дрча, Попович, Узелац, Огненович, Алексич, Стеванович, Попович, Бошкович, Миленкович, Лозо

В четвертьфинальном матче итальянские волейболистки со счётом 3:0 (26:24, 25:20, 25:20) обыграли команду Сербии.

За выход в финал Олимпиады-2024 команда Италии сразится со сборной Турции, которая в своём четвертьфинале одолела волейболисток из Китая (3:2 (23:25, 25:21, 26:24, 21:25, 15:12)).

Волейбол. Олимпийские игры — 2024, Париж. Женщины. Четвертьфинальный раунд:

Италия – Сербия — 3:0 (26:24, 25:20, 25:20).

Отметим, что американские волейболистки являются чемпионками Олимпиады-2020 в Токио (Япония). В решающем матче они в трёх партиях обыграли сборную Бразилии. Бронзовыми призёрами тогда стали спортсменки из Сербии.

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android