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Определились полуфинальные пары женского волейбольного турнира Олимпиады-2024

Определились полуфинальные пары женского волейбольного турнира Олимпиады-2024
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Стали известны полуфинальные пары женского волейбольного турнира на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция).

Волейбол. Олимпийские игры — 2024, Париж. Женщины. Полуфинальные пары:

Бразилия – США;
Турция – Италия.

Волейбол. Олимпийские игры — 2024, Париж. Женщины. Результаты четвертьфиналов:

Бразилия – Доминиканская Республика – 3:0 (25:22, 25:13, 25:17);
Турция – Китай – 3:2 (23:25, 25:21, 26:24, 21:25, 15:12);
США — Польша — 3:0 (25:22, 25:14, 25:20);
Италия – Сербия — 3:0 (26:24, 25:20, 25:20).

ОИ-2024. Волейбол. Женщины. Турнирная сетка

Отметим, что американские волейболистки являются чемпионками Олимпиады-2020 в Токио (Япония). В решающем матче они в трёх партиях обыграли сборную Бразилии. Бронзовыми призёрами тогда стали спортсменки из Сербии.

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