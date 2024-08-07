Пляжный волейбол, Олимпиада-2024: результаты матчей 6 августа

Во вторник, 6 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже стартовали первые четвертьфинальные матчи турнира по пляжному волейболу среди мужчин и женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей игрового дня.
Мужчины, 1/4 финала:
Германия — Нидерланды — 2:0;
Бразилия — Швеция — 0:2.
Женщины, 1/4 финала:
Австралия — Швейцария — 2:1;
США — Швейцария — 0:2.
Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего разыгрываются 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.
На Олимпиаде-2020 в Токио среди мужчин в пляжном волейболе победу одержали спортсмены из Норвегии. Среди женщин же выиграли волейболистки из США.
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