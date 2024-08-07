Пляжный волейбол, Олимпиада-2024: результаты матчей 6 августа

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Во вторник, 6 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже стартовали первые четвертьфинальные матчи турнира по пляжному волейболу среди мужчин и женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей игрового дня.

Мужчины, 1/4 финала:

Германия — Нидерланды — 2:0;

Бразилия — Швеция — 0:2.

Женщины, 1/4 финала:

Австралия — Швейцария — 2:1;

США — Швейцария — 0:2.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего разыгрываются 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

На Олимпиаде-2020 в Токио среди мужчин в пляжном волейболе победу одержали спортсмены из Норвегии. Среди женщин же выиграли волейболистки из США.

Виды волейбола, о которых вы не знали: