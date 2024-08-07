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Стал известен состав сборной России на международный турнир по волейболу в Беларуси

Официальный телеграм-канал Всероссийской федерации волейбола опубликовал состав мужской сборной России на международный турнир в Минске, приуроченный к 80-летию освобождения Беларуси от фашистских захватчиков.

Блокирующие:

Роман Романовский

Денис Черейский

Максим Космин

Алексей Кононов

Доигровщики:

Михаил Лабинский

Максим Бочаров

Андрей Сурмачевский

Роман Пакшин

Либеро:

Валентин Коротков

Владимир Шишкин

Связующие:

Михаил Вышников

Евгений Рукавишников

Диагональные:

Кирилл Клец

Роман Мурашко

Тренер:

Алексей Вербов

Матчи международного турнира в Минске с участием мужских и женских сборных России и Беларуси пройдут 17 и 18 августа. Начало игр мужских команд запланировано на 19:00 мск 17 августа и 18:00 мск 18 августа.