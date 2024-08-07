Стал известен состав сборной России на международный турнир по волейболу в Беларуси

Официальный телеграм-канал Всероссийской федерации волейбола опубликовал состав мужской сборной России на международный турнир в Минске, приуроченный к 80-летию освобождения Беларуси от фашистских захватчиков.
Блокирующие:
Роман Романовский
Денис Черейский
Максим Космин
Алексей Кононов
Доигровщики:
Михаил Лабинский
Максим Бочаров
Андрей Сурмачевский
Роман Пакшин
Либеро:
Валентин Коротков
Владимир Шишкин
Связующие:
Михаил Вышников
Евгений Рукавишников
Диагональные:
Кирилл Клец
Роман Мурашко
Тренер:
Алексей Вербов
Матчи международного турнира в Минске с участием мужских и женских сборных России и Беларуси пройдут 17 и 18 августа. Начало игр мужских команд запланировано на 19:00 мск 17 августа и 18:00 мск 18 августа.