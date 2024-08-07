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Назван состав женской сборной России на международный турнир по волейболу в Беларуси

Назван состав женской сборной России на международный турнир по волейболу в Беларуси
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Официальный телеграм-канал Всероссийской федерации волейбола объявил состав женской сборной России на международный турнир в Минске, приуроченный к 80-летию освобождения Беларуси от фашистских захватчиков.

Блокирующие:

Анна Мельникова
Анна Зиновьева
Оксана Швыдская
Наталья Слаутина

Доигровщики:

Виктория Боброва
Инна Крук
Екатерина Геращенкова
Ольга Бирюкова

Либеро:

Ольга Костюкевич
Светлана Масалева

Связующие:

Мила Володина
Ирина Сорокина

Диагональные:

Анастасия Азанова
Мария Боговская

Тренер:

Юрий Маричев

Матчи международного турнира в Минске с участием мужских и женских сборных России и Беларуси пройдут 17 и 18 августа 2024 года. Начало игр женских команд назначено на 15:00 мск 17 августа и 16:30 мск 18 августа.

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