Назван состав женской сборной России на международный турнир по волейболу в Беларуси

Официальный телеграм-канал Всероссийской федерации волейбола объявил состав женской сборной России на международный турнир в Минске, приуроченный к 80-летию освобождения Беларуси от фашистских захватчиков.
Блокирующие:
Анна Мельникова
Анна Зиновьева
Оксана Швыдская
Наталья Слаутина
Доигровщики:
Виктория Боброва
Инна Крук
Екатерина Геращенкова
Ольга Бирюкова
Либеро:
Ольга Костюкевич
Светлана Масалева
Связующие:
Мила Володина
Ирина Сорокина
Диагональные:
Анастасия Азанова
Мария Боговская
Тренер:
Юрий Маричев
Матчи международного турнира в Минске с участием мужских и женских сборных России и Беларуси пройдут 17 и 18 августа 2024 года. Начало игр женских команд назначено на 15:00 мск 17 августа и 16:30 мск 18 августа.