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Польша — США, волейбол, мужчины, ОИ-2024: во сколько начало матча 1/2 финала, где смотреть

7 августа на Олимпийских играх — 2024 в Париже продолжится мужской волейбольный турнир. В рамках плей-офф пройдут матчи 1/2 финала.

В первой полуфинальной паре встретятся национальные команды Польши и США, начало матча запланировано на 17:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее на четвертьфинальной стадии олимпийского мужского волейбольного турнира сборная Польши со счётом 3:1 обыграла Словению, национальная команда США также в четырёх партиях победила Бразилию. На групповом этапе американцы стали победителями группы C благодаря выигрышам у Аргентины, Германии и Японии, поляки заняли второе место в группе B после побед над Египтом и Бразилией и поражения от Италии.