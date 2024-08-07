Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Польша – США, волейбол, мужчины, Олимпиада-2024: во сколько начало матча, где смотреть

Польша — США, волейбол, мужчины, ОИ-2024: во сколько начало матча 1/2 финала, где смотреть
Аудио-версия:
Комментарии

7 августа на Олимпийских играх — 2024 в Париже продолжится мужской волейбольный турнир. В рамках плей-офф пройдут матчи 1/2 финала.

В первой полуфинальной паре встретятся национальные команды Польши и США, начало матча запланировано на 17:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Олимпийские игры (м) . 1/2 финала
07 августа 2024, среда. 17:00 МСК
Польша
Не начался
США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ранее на четвертьфинальной стадии олимпийского мужского волейбольного турнира сборная Польши со счётом 3:1 обыграла Словению, национальная команда США также в четырёх партиях победила Бразилию. На групповом этапе американцы стали победителями группы C благодаря выигрышам у Аргентины, Германии и Японии, поляки заняли второе место в группе B после побед над Египтом и Бразилией и поражения от Италии.

Волейбол (м), Олимпиада-2024, календарь
Волейбол (м), Олимпиада-2024, турнирная сетка
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android